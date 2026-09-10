FIL À FIL LA CAVE POÉSIE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

FIL À FIL

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 19:30:00

fin : 2026-10-15 20:30:00

Date(s) :

2026-10-15

Deux présences.

Une ancienne, une moins. Une dans ce monde, une dans un autre.

L’une parle occitan, l’autre français. Et puis il y a une autre voix, plus jeune, qui mêle ces deux langues sans se poser de question. Car la question n’est pas là.

L’une et l’autre chantent, arpentent et revisitent un territoire inscrit dans les corps au fil du temps. Un mélange de langages, oral, non-verbal, musical, échange gourmand, bataille espiègle.

Tisser un lien, éprouver sa résistance et sa souplesse. Ouvrir une voie pour se comprendre, s’entendre d’une rive à l’autre du ruisseau, d’un versant à l’autre de la montagne ou de la vie. 6.5 .

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 23 62 00 contact@cave-poesie.com

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English :

Two presences.

One ancient, one less so. One in this world, one in another.

L’événement FIL À FIL Toulouse a été mis à jour le 2026-08-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE