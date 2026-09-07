Informations pratiques

« Fil de soi » par la Cie La Vache bleue dans le cadre du week-end mANIFESTE Dimanche 15 novembre, 10h30 La Ferme d’en Haut Nord

6€ ou 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-15T10:30:00+01:00 – 2026-11-15T11:00:00+01:00

Fin : 2026-11-15T10:30:00+01:00 – 2026-11-15T11:00:00+01:00

Spectacle pour les tout-petits et leurs parents /Cie La Vache bleue.

Oser aller à la rencontre des autres, s’ouvrir au Monde, cela ne va pas de soi… Sauf pour Bébé, qui à partir du moment de son arrivée au Monde est guidé, nourri, élevé avant de voler de ses propres ailes…

Durée 25 mn. Tarif : 6 euros / 4 euros.

La Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr »}]

Dimanche 15 novembre 2026 à 10h30, à la Ferme d’en Haut

Cie La Vache Bleue