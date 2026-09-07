« Fil de soi » par la Cie La Vache bleue dans le cadre du week-end mANIFESTE, La Ferme d’en Haut, Villeneuve-d’Ascq
dimanche 15 novembre 2026 · La Ferme d'en Haut · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
« Fil de soi » par la Cie La Vache bleue dans le cadre du week-end mANIFESTE Dimanche 15 novembre, 10h30 La Ferme d’en Haut Nord
6€ ou 4€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-15T10:30:00+01:00 – 2026-11-15T11:00:00+01:00
Fin : 2026-11-15T10:30:00+01:00 – 2026-11-15T11:00:00+01:00
Spectacle pour les tout-petits et leurs parents /Cie La Vache bleue.
Oser aller à la rencontre des autres, s’ouvrir au Monde, cela ne va pas de soi… Sauf pour Bébé, qui à partir du moment de son arrivée au Monde est guidé, nourri, élevé avant de voler de ses propres ailes…
Durée 25 mn. Tarif : 6 euros / 4 euros.
La Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr »}]
Dimanche 15 novembre 2026 à 10h30, à la Ferme d’en Haut
Cie La Vache Bleue
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