Filalo, court-spectacle musical, Médiathèque Lille-Sud, Lille
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Lille-Sud · Lille
Informations pratiques
Filalo, court-spectacle musical Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque Lille-Sud Nord
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
De 16h à 16h30
La voix des trois artistes du conservatoire de Lille Anne Frappe Noé Plantin et Elsa Poinat, se mélangent aux sons des clarinettes, des flûtes, de la harpe pour vous transporter le temps d’un instant, au cœur d’une délicate poésie aquatique.
Sur réservation – à partir de 3 ans
Lille-Sud
#NuitsdesBibliothèques #BiblisenFolie
Médiathèque Lille-Sud 11 rue de l’Asie Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}]
Trois artistes du conservatoire de Lille se mélangent pour vous transporter le temps d’un instant, au cœur d’une délicate poésie aquatique.
Conservatoire CRR de Lille
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