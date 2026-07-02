Filalo, court-spectacle musical, Médiathèque Lille-Sud, Lille

Informations pratiques

Filalo, court-spectacle musical Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque Lille-Sud Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

De 16h à 16h30

La voix des trois artistes du conservatoire de Lille Anne Frappe Noé Plantin et Elsa Poinat, se mélangent aux sons des clarinettes, des flûtes, de la harpe pour vous transporter le temps d’un instant, au cœur d’une délicate poésie aquatique.

Sur réservation – à partir de 3 ans

Lille-Sud

#NuitsdesBibliothèques #BiblisenFolie

Médiathèque Lille-Sud 11 rue de l’Asie Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}]

Trois artistes du conservatoire de Lille se mélangent pour vous transporter le temps d’un instant, au cœur d’une délicate poésie aquatique.

Conservatoire CRR de Lille