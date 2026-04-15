Orbey

Film Bienvenue chez les Ch’tis

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-04 20:30:00

fin : 2026-06-04 22:15:00

Date(s) :

2026-06-04

Muté dans le Nord à contrecœur, Philippe découvre une région chaleureuse mais s’enferme dans un mensonge auprès de sa femme.

Le film de la décennie 2000

Synopsis Philippe Abrams est directeur de la poste de Salon-de-Provence. Il est marié à Julie, dont le caractère dépressif lui rend la vie impossible. Pour lui faire plaisir, Philippe fraude afin d’obtenir une mutation sur la Côte d’Azur. Mais il est démasqué: il sera muté à Bergues, petite ville du Nord. Pour les Abrams, sudistes pleins de préjugés, le Nord c’est l’horreur, une région glacée, peuplée d’êtres rustres, éructant un langage incompréhensible, le cheutimi . Philippe ira seul. A sa grande surprise, il découvre un endroit charmant, une équipe chaleureuse, des gens accueillants, et se fait un ami Antoine, le facteur et le carillonneur du village, à la mère possessive et aux amours contrariées. Quand Philippe revient à Salon, Julie refuse de croire qu’il se plait dans le Nord. Elle pense même qu’il lui ment pour la ménager. Pour la satisfaire et se simplifier la vie, Philippe lui fait croire qu’en effet, il vit un enfer à Bergues. Dès lors, sa vie s’enfonce dans un mensonge confortable… .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

Transferred to the North of France against his will, Philippe discovers a warm and welcoming region, but locks himself into a lie with his wife.

L’événement Film Bienvenue chez les Ch’tis Orbey a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg