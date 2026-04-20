Orbey

Film Compostelle

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03 20:30:00

fin : 2026-05-03 22:30:00

Date(s) :

2026-05-03

Deux inconnus entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Entre tensions et confidences, ils apprennent à se reconstruire ensemble.

Synopsis Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.

Inspiré d’une histoire vraie. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

Two strangers embark on the pilgrimage to Santiago de Compostela together. Between tensions and confidences, they learn to rebuild their lives together.

L’événement Film Compostelle Orbey a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg