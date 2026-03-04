Film d’animation « Planètes » — Printemps des Poètes, Cinéma Le Flandria, Bailleul

Film d’animation « Planètes » — Printemps des Poètes 25 – 31 mars Cinéma Le Flandria Nord

réservations conseillées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-25T14:00:00+01:00 – 2026-03-25T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-31T20:30:00+02:00 – 2026-03-31T22:00:00+02:00

Quatre graines de pissenlit rescapées d’explosions nucléaires qui détruisent la Terre, se trouvent projetées dans le cosmos. Après s’être échouées sur une planète inconnue, elles partent à la quête d’un sol propice à la survie de leur espèce.

* La séance du mercredi 25 mars à 14h sera suivie d’une activité poétique avec Ada Mondès, et d’un goûter. Réservation conseillée.

Cinéma Le Flandria 45 rue des viviers, Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 41 27 54 »}, {« type »: « link », « value »: « http://cinema-leflandria.fr »}]

Quatre graines de pissenlit rescapées d’explosions nucléaires qui détruisent la Terre, se trouvent projetées dans le cosmos.