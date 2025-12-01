Film d’animation Un conte épique Châteauroux
Film d’animation Un conte épique
21 Rue de Bourgogne Châteauroux Indre
Début : Lundi 2025-12-29
fin : 2025-12-29
Très belle adaptation d’un conte italien où il est question de la cohabitation complexe entre les humains et l’animal.
Tous les ingrédients sont présents pour se laisser emporter par ce récit, la peur, le fantastique, l’humour, l’émotion…
À partir de 8 ans. .
21 Rue de Bourgogne Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 74
English :
A beautiful adaptation of an Italian tale about the complex cohabitation between humans and animals.
German :
Sehr schöne Adaption eines italienischen Märchens, in dem es um das komplizierte Zusammenleben von Mensch und Tier geht.
Italiano :
Un bellissimo adattamento di un racconto italiano sulla complessa convivenza tra uomini e animali.
Espanol :
Una bella adaptación de un cuento italiano sobre la compleja convivencia entre humanos y animales.
