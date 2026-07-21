FILM DÉBAT L’HOMME AU CHEVET DES CORAUX Prades-le-Lez
mardi 20 octobre 2026 · Prades-le-Lez
Informations pratiques
Prades-le-Lez
FILM DÉBAT L’HOMME AU CHEVET DES CORAUX
Domaine de Restinclières Prades-le-Lez Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-20
GRATUIT plus d’information sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr
Film débat L’homme au chevet des coraux
Le 20 octobre de 14h30 à 16h30
Plongez au cœur d’un écosystème fascinant et fragile. Entre explosion des prédateurs et bouleversements climatiques, découvrez pourquoi le corail est devenu l’un des patients les plus surveillés de la planète. Un film captivant suivi d’un temps d’échange pour passer de l’observation à l’engagement.
sur inscription, à partir de 9 ans .
Domaine de Restinclières Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie +33 4 67 67 82 20 domainederestinclieres@herault.fr
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English :
L’événement FILM DÉBAT L’HOMME AU CHEVET DES CORAUX Prades-le-Lez a été mis à jour le 2026-07-21 par 34 RESTINCLIERES
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