Orbey

Film Finsteres Glück VOST

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-04 20:30:00

fin : 2026-05-04 22:30:00

Date(s) :

2026-05-04

En 1999, lors d’une éclipse en Alsace, une psychologue aide un enfant ayant perdu sa famille, dans un parcours au dénouement incertain.

Synopsis Un soir d’automne en 1999, le jour de l’éclipse total du soleil en Alsace, la psychologue Eliane Hess est appelée en urgence à l’hôpital. On vient d’y amener un graçon de huit ans qui a perdu quelques heures auparavant ses parents et frères et soeurs dans un accident de la route. Un voyage des plus osés au dénouement plus qu’incertain.

Film en VOST .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

In 1999, during an eclipse in Alsace, a psychologist helps a child who has lost his family on a journey with an uncertain outcome.

L’événement Film Finsteres Glück VOST Orbey a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg