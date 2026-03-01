Film Goat, rêver plus haut

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-15 10:30:00

fin : 2026-03-15 12:10:00

Date(s) :

2026-03-15

Will est 1 bouc aux grands rêves. Lorsqu’il décroche 1 chance de rejoindre la ligue pro de roarball, réservée aux bêtes rapides et féroces il entend saisir sa chance.

Synopsis Will est un petit bouc avec de grands rêves. Lorsqu’il décroche une chance inespérée de rejoindre la ligue professionnelle de roarball un sport mixte, ultra-intense, réservé aux bêtes les plus rapides et les féroces du règne animal il entend bien saisir sa chance. Problème ses nouveaux coéquipiers ne sont pas franchement ravis d’avoir un petit dans l’équipe. Mais Will est prêt à tout pour bousculer les règles du jeu et prouver, une bonne fois pour toutes, que les petits aussi peuvent jouer dans la cour des grands. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Will is 1 goat with big dreams. When he gets 1 chance to join the pro roarball league reserved for fast, ferocious beasts he’s determined to make the most of it.

L’événement Film Goat, rêver plus haut Orbey a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg