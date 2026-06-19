Orbey

Film Histoires parallèles

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-22 20:30:00

fin : 2026-06-22 23:00:00

Date(s) :

2026-06-22

En quête d’inspiration, Sylvie voit sa vie basculer lorsque la fiction qu’elle imagine finit par rattraper la réalité.

Synopsis En quête d’inspiration pour son nouveau roman, Sylvie espionne ses voisins d’en face. Quand elle engage le jeune Adam pour l’aider dans son quotidien, elle ignore que celui-ci va bouleverser sa vie et son travail, jusqu’à ce que la fiction qu’elle avait imaginée dépasse leur réalité à tous. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In search of inspiration, Sylvie’s life is turned upside down when the fiction she imagines ends up catching up with reality.

L’événement Film Histoires parallèles Orbey a été mis à jour le 2026-06-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg