Orbey

Film L’abandon

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20 22:15:00

Date(s) :

2026-06-20

Un récit poignant qui revient sur les onze derniers jours de Samuel Paty et l’enchaînement tragique des faits qui ont mené au drame.

Synopsis Tout le monde connaît le nom de Samuel Paty, mais peu de gens connaissent réellement son histoire. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d’Histoire-Géographie, est assassiné à la sortie de son collège. À la lumière des enquêtes et des procès, ce film revient sur ses onze derniers jours, et l’engrenage qui a conduit à sa mort tragique. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

A poignant account that looks back on Samuel Paty’s final eleven days and the tragic sequence of events that led to the tragedy.

L’événement Film L’abandon Orbey a été mis à jour le 2026-06-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg