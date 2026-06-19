Orbey

Film Pour le plaisir

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Après 20 ans de mariage, un secret change tout ! Une comédie décalée, tendre et pleine de surprises.

Synopsis Et si on vous racontait l’invention du siècle ? Un couple, une vérité qui explose. Fanny et Tom sont mariés et heureux depuis 20 ans. Mais un jour un secret éclate Fanny n’a jamais eu d’orgasme. Tom, ingénieur, décide alors de relever un défi audacieux créer l’objet qui révolutionnera le plaisir féminin. Ensemble, ils se lancent dans cette quête aussi déjantée qu’émouvante qui va transformer leur couple. Jusqu’où iront-ils ? Loin, très loin. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

After 20 years of marriage, one secret changes everything! A quirky, tender comedy full of surprises.

L’événement Film Pour le plaisir Orbey a été mis à jour le 2026-06-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg