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Film INSIDIOUS L’INVASION DU LOINTAIN au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES Cinéma Sélect Plancher-les-Mines

dimanche 27 septembre 2026 · Cinéma Sélect · Plancher-les-Mines

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Cinéma Sélect
Adresse
8 bis Rue de Laurier
Ville
70290 Plancher-les-Mines
Département
Haute-Saône
Tarif
4.5 4.5 Tarif réduit Tarif réduit

Plancher-les-Mines

Film INSIDIOUS L’INVASION DU LOINTAIN au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES

Cinéma Sélect 8 bis Rue de Laurier Plancher-les-Mines Haute-Saône

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 20:30:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Ce weekend, à l’affiche, le film INSIDIOUS L’INVASION DU LOINTAIN .
1h 46min | Epouvante-horreur
De Jacob Chase | Par Jacob Chase, David Leslie Johnson-McGoldrick
Avec Amelia Eve, Island Austin, Lin Shaye
Interdit 12 ans avec avertissement
Gemma, une jeune mère élève sa fille dans la maison de son enfance. Elle découvre qu’elle peut voyager dans le Lointain, ce royaume purgatoire des âmes perdues au cœur de l’univers d’Insidious. Lorsqu’une entité malveillante s’en prend à elle, Gemma révèle un pouvoir qui change tout elle ne se contente pas d’entrer dans le Lointain, elle peut ramener dans le monde réel ce qui s’y trouve. Une fois que les démons prennent conscience de son pouvoir, notre monde devient alors leur terrain de jeu.   .

Cinéma Sélect 8 bis Rue de Laurier Plancher-les-Mines 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 62 70 

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English : Film INSIDIOUS L’INVASION DU LOINTAIN au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES

L’événement Film INSIDIOUS L’INVASION DU LOINTAIN au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES Plancher-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-22 par RONCHAMP TOURISME

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