Film INSIDIOUS L’INVASION DU LOINTAIN au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES Cinéma Sélect Plancher-les-Mines

Informations pratiques

Plancher-les-Mines

Film INSIDIOUS L’INVASION DU LOINTAIN au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES

Cinéma Sélect 8 bis Rue de Laurier Plancher-les-Mines Haute-Saône

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 20:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Ce weekend, à l’affiche, le film INSIDIOUS L’INVASION DU LOINTAIN .

1h 46min | Epouvante-horreur

De Jacob Chase | Par Jacob Chase, David Leslie Johnson-McGoldrick

Avec Amelia Eve, Island Austin, Lin Shaye

Interdit 12 ans avec avertissement

Gemma, une jeune mère élève sa fille dans la maison de son enfance. Elle découvre qu’elle peut voyager dans le Lointain, ce royaume purgatoire des âmes perdues au cœur de l’univers d’Insidious. Lorsqu’une entité malveillante s’en prend à elle, Gemma révèle un pouvoir qui change tout elle ne se contente pas d’entrer dans le Lointain, elle peut ramener dans le monde réel ce qui s’y trouve. Une fois que les démons prennent conscience de son pouvoir, notre monde devient alors leur terrain de jeu. .

Cinéma Sélect 8 bis Rue de Laurier Plancher-les-Mines 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 62 70

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English : Film INSIDIOUS L’INVASION DU LOINTAIN au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES

L’événement Film INSIDIOUS L’INVASION DU LOINTAIN au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES Plancher-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-22 par RONCHAMP TOURISME