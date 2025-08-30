Film INSIDIOUS L’INVASION DU LOINTAIN au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES Cinéma Sélect Plancher-les-Mines
dimanche 27 septembre 2026 · Cinéma Sélect · Plancher-les-Mines
Informations pratiques
Plancher-les-Mines
Film INSIDIOUS L’INVASION DU LOINTAIN au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES
Cinéma Sélect 8 bis Rue de Laurier Plancher-les-Mines Haute-Saône
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 20:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Ce weekend, à l’affiche, le film INSIDIOUS L’INVASION DU LOINTAIN .
1h 46min | Epouvante-horreur
De Jacob Chase | Par Jacob Chase, David Leslie Johnson-McGoldrick
Avec Amelia Eve, Island Austin, Lin Shaye
Interdit 12 ans avec avertissement
Gemma, une jeune mère élève sa fille dans la maison de son enfance. Elle découvre qu’elle peut voyager dans le Lointain, ce royaume purgatoire des âmes perdues au cœur de l’univers d’Insidious. Lorsqu’une entité malveillante s’en prend à elle, Gemma révèle un pouvoir qui change tout elle ne se contente pas d’entrer dans le Lointain, elle peut ramener dans le monde réel ce qui s’y trouve. Une fois que les démons prennent conscience de son pouvoir, notre monde devient alors leur terrain de jeu. .
Cinéma Sélect 8 bis Rue de Laurier Plancher-les-Mines 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 62 70
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English : Film INSIDIOUS L’INVASION DU LOINTAIN au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES
L’événement Film INSIDIOUS L’INVASION DU LOINTAIN au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES Plancher-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-22 par RONCHAMP TOURISME
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