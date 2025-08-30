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AGENDA · Plancher-les-Mines

Film L’ODYSSÉE au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES Cinéma Sélect Plancher-les-Mines

vendredi 11 septembre 2026 · Cinéma Sélect · Plancher-les-Mines

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Cinéma Sélect
Adresse
8 bis Rue du Laurier
Ville
70290 Plancher-les-Mines
Département
Haute-Saône
Tarif
4.5 4.5 Tarif réduit Tarif réduit

Plancher-les-Mines

Film L’ODYSSÉE au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES

Cinéma Sélect 8 bis Rue du Laurier Plancher-les-Mines Haute-Saône

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-11 2026-09-12

Ce week-end au cinéma Select à Plancher-les-Mines, avec le film L’ODYSSÉE
2h 53min | Action, Fantastique
De Christopher Nolan | Par Christopher Nolan
Avec Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway
Interdit 12 ans
L’Odyssée est une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d’Ulysse vers Ithaque. Pour la première fois, la saga fondatrice d’Homère est portée sur les écrans de manière spectaculaire avec la toute dernière technologie IMAX.   .

Cinéma Sélect 8 bis Rue du Laurier Plancher-les-Mines 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 62 70 

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English : Film L’ODYSSÉE au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES

L’événement Film L’ODYSSÉE au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES Plancher-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-22 par RONCHAMP TOURISME

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