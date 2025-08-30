Film L’ODYSSÉE au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES Cinéma Sélect Plancher-les-Mines

Informations pratiques

Plancher-les-Mines

Film L’ODYSSÉE au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES

Cinéma Sélect 8 bis Rue du Laurier Plancher-les-Mines Haute-Saône

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-12

Ce week-end au cinéma Select à Plancher-les-Mines, avec le film L’ODYSSÉE

2h 53min | Action, Fantastique

De Christopher Nolan | Par Christopher Nolan

Avec Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway

Interdit 12 ans

L’Odyssée est une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d’Ulysse vers Ithaque. Pour la première fois, la saga fondatrice d’Homère est portée sur les écrans de manière spectaculaire avec la toute dernière technologie IMAX. .

Cinéma Sélect 8 bis Rue du Laurier Plancher-les-Mines 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 62 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Film L’ODYSSÉE au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES

L’événement Film L’ODYSSÉE au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES Plancher-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-22 par RONCHAMP TOURISME