Film L’ODYSSÉE au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES Cinéma Sélect Plancher-les-Mines
vendredi 11 septembre 2026 · Cinéma Sélect · Plancher-les-Mines
Informations pratiques
Plancher-les-Mines
Film L’ODYSSÉE au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES
Cinéma Sélect 8 bis Rue du Laurier Plancher-les-Mines Haute-Saône
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-11 2026-09-12
Ce week-end au cinéma Select à Plancher-les-Mines, avec le film L’ODYSSÉE
2h 53min | Action, Fantastique
De Christopher Nolan | Par Christopher Nolan
Avec Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway
Interdit 12 ans
L’Odyssée est une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d’Ulysse vers Ithaque. Pour la première fois, la saga fondatrice d’Homère est portée sur les écrans de manière spectaculaire avec la toute dernière technologie IMAX. .
Cinéma Sélect 8 bis Rue du Laurier Plancher-les-Mines 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 62 70
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English : Film L’ODYSSÉE au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES
L’événement Film L’ODYSSÉE au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES Plancher-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-22 par RONCHAMP TOURISME
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