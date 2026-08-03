Film Jean Crouzillard et Gabriel Loire artisans inspirés de l’église Notre Dame d’Epinal Eglise Notre Dame au Cierge Épinal

Informations pratiques

Épinal

Film Jean Crouzillard et Gabriel Loire artisans inspirés de l’église Notre Dame d’Epinal

Eglise Notre Dame au Cierge 10 avenue maréchale de Lattre Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19 21:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Après les bombardements de 1944 sur les Vosges, des quartiers entiers sont quasiment rasés. C’est le cas de la rive droite d’Epinal. Après la guerre, Jean Crouzillard et son équipe doivent reconstruire dans l’urgence. Sur le grand écran de l’église, un film réalisé par Léo Pol Jacquot retracera cette période de la vie spinalienne.

L’église Notre Dame au Cierge est le fleuron du nouveau quartier de la gare d’Epinal. Un diaporama présentant des photographies d’époque montrera la construction de l’église.

Au cœur de l’église, la grande verrière créée par le maître verrier Gabriel Loire fascine les visiteurs. La nuit permettra de l’illuminer et le grand écran d’en révéler les détails.

Henry Grillot, compositeur et petit-fils de l’architecte Jean Crouzillard proposera sa musique spécialement créée pour l’occasion.Tout public

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Eglise Notre Dame au Cierge 10 avenue maréchale de Lattre Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 83 32 94 16

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English :

After the 1944 bombings of the Vosges, entire neighborhoods were virtually razed to the ground. This was the case on the right bank of Epinal. After the war, Jean Crouzillard and his team had to rebuild as a matter of urgency. On the church’s big screen, a film directed by Léo Pol Jacquot will recount this period in Epinal’s history.

Notre Dame au Cierge Church is the crown jewel of Epinal’s new train station neighborhood. A slideshow featuring period photographs will depict the church’s construction.

In the heart of the church, the large stained-glass window created by master glassmaker Gabriel Loire fascinates visitors. At night, the stained-glass window will be illuminated, and a large screen will reveal its details.

Henry Grillot, composer and grandson of architect Jean Crouzillard, will perform music he composed especially for the occasion.

L’événement Film Jean Crouzillard et Gabriel Loire artisans inspirés de l’église Notre Dame d’Epinal Épinal a été mis à jour le 2026-07-30 par OT EPINAL ET SA REGION