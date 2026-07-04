Film jeunesse Le royaume magique Chartres
mercredi 26 août 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Film jeunesse Le royaume magique
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Réalisé par Oleg Pogodine, avec Anton Chaguine, Mikhaïl Efremov, Paulina Andreeva. Conte. 2021. Russie. Durée 1h51.
Ivan n’est pas très intelligent, mais avec son petit cheval bossu il va affronter de grands dangers. Adaptation cinématographique du conte populaire russe Le Petit Cheval bossu, la première alliant prises de vues réelles et images de synthèse. Tout public. Entrée libre. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Directed by Oleg Pogodine, starring Anton Chaguine, Mikhail Efremov, and Paulina Andreeva. Fairy tale. 2021. Russia. Runtime: 1h51.
L’événement Film jeunesse Le royaume magique Chartres a été mis à jour le 2026-07-04 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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