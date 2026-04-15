Orbey

Film La Folie des Grandeurs

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-01 20:30:00

fin : 2026-06-01 22:30:00

Date(s) :

2026-06-01

Chassé de la cour, Don Salluste monte un complot contre la Reine avec son valet Blaze, dans une comédie de quiproquos.

Le film de la décennie 1970

Synopsis Don Salluste profite de ses fonctions de ministre des Finances du roi d’Espagne pour racketter le peuple. Mais la Reine qui le déteste réussit à le chasser de la cour. Ivre de vengeance, il décide de la compromettre. Son neveu Don César ayant refusé de se mêler du complot,c’est finalement le valet de Don Salluste, Blaze, transi d’amour pour la souveraine, qui tiendra le rôle du Prince charmant. Malheureusement à force de quiproquos, il ne parvient qu’à s’attirer les faveurs de la peu avenante Dona Juana. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

Cast out of court, Don Salluste plots against the Queen with his valet Blaze, in a comedy of misunderstandings.

L’événement Film La Folie des Grandeurs Orbey a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg