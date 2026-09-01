Film LA PAT’PATROUILLE MISSION DINO au CINEMA SELECT à PLANCHER-les-MINES Cinéma Sélect Plancher-les-Mines
vendredi 25 septembre 2026 · Cinéma Sélect · Plancher-les-Mines
Informations pratiques
Plancher-les-Mines
Film LA PAT’PATROUILLE MISSION DINO au CINEMA SELECT à PLANCHER-les-MINES
Cinéma Sélect 8 bis Rue de Laurier Plancher-les-Mines Haute-Saône
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27
Ce week-end, le Cinéma Select vous propose le film LA PAT’PATROUILLE MISSION DINO .
1h 28min | Animation, Aventure, Comédie, Famille
De Cal Brunker | Par Cal Brunker, Bob Barlen
Avec Rain Janjua, Carter Young, Mckenna Grace
Tout public
Lorsqu’une mystérieuse tempête surprend leur navire, la Pat’ Patrouille s’échoue sur une île tropicale encore inexplorée… et peuplée de dinosaures ! Ils y rencontrent Rex, un chiot courageux installé sur l’île depuis des années et devenu un véritable expert des dinosaures. Mais leur ennemi de toujours, M.Hellinger, arrive lui aussi sur l’île avec un projet dangereux exploiter ses richesses naturelles en creusant des mines. Ses actions imprudentes déclenchent bientôt l’éruption d’un gigantesque volcan endormi. La Pat’ Patrouille se retrouve alors entraînée dans une série de missions de sauvetage spectaculaires, plus impressionnantes que tout ce qu’elle a connu jusqu’ici. Elle devra arrêter M. Hellinger et sauver l’île avant qu’il ne soit trop tard. .
Cinéma Sélect 8 bis Rue de Laurier Plancher-les-Mines 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 62 70
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English : Film LA PAT’PATROUILLE MISSION DINO au CINEMA SELECT à PLANCHER-les-MINES
L’événement Film LA PAT’PATROUILLE MISSION DINO au CINEMA SELECT à PLANCHER-les-MINES Plancher-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-22 par RONCHAMP TOURISME
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