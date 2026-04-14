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Film lauréat du prix Les yeux docs, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Film lauréat du prix Les yeux docs, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Film lauréat du prix Les yeux docs, Médiathèque José Cabanis, Toulouse jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Médiathèque José Cabanis

Adresse : 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse

Ville : 31506 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Film lauréat du prix Les yeux docs Jeudi 23 avril, 15h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T15:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T15:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:00:00+02:00

Jeudi 23 avril – 15h
Chaque année, le prix du public Les yeux docs organisé par la Bibliothèque Publique d’Information (Centre Pompidou) valorise la diffusion de films documentaires créatifs dans les bibliothèques. Venez découvrir le grand vainqueur de l’édition 2026 !
Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Venez découvrir le grand vainqueur de l’édition 2026 !

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