Film lauréat du prix Les yeux docs, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Film lauréat du prix Les yeux docs Jeudi 23 avril, 15h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T15:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T15:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:00:00+02:00

Jeudi 23 avril – 15h

Chaque année, le prix du public Les yeux docs organisé par la Bibliothèque Publique d’Information (Centre Pompidou) valorise la diffusion de films documentaires créatifs dans les bibliothèques. Venez découvrir le grand vainqueur de l’édition 2026 !

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Venez découvrir le grand vainqueur de l’édition 2026 !