Film Le dîner de cons Orbey
Film Le dîner de cons Orbey mercredi 3 juin 2026.
Orbey
Film Le dîner de cons
23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-03 20:30:00
fin : 2026-06-03 21:45:00
Date(s) :
2026-06-03
Invité à un dîner de moqueries, François Pignon déclenche une série de catastrophes chez ceux qui voulaient se rire de lui.
Le film de la décennie 1990
Synopsis Tous les mercredis, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner où chacun doit amener un con. Celui qui a trouvé le plus spectaculaire est declaré vainqueur. Ce soir, Brochant exulte, il est sur d’avoir trouvé la perle rare, un con de classe mondiale: Francois Pignon, comptable au ministère des Finances et passionné de modèles réduits en allumettes. Ce qu’il ignore c’est que Pignon est passe maître dans l’art de déclencher des catastrophes. .
23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr
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English :
Invited to a mockery dinner, François Pignon unleashes a series of disasters on those who wanted to laugh at him.
L’événement Film Le dîner de cons Orbey a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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