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Film « Le Voyage du Prince » et ciné-philo au Majestic Passy Majestic Passy – Dulac Cinémas Paris

samedi 12 septembre 2026 · Majestic Passy - Dulac Cinémas · Paris

Film « Le Voyage du Prince » et ciné-philo au Majestic Passy Majestic Passy – Dulac Cinémas Paris

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Majestic Passy - Dulac Cinémas
Adresse
18 rue de Passy
Ville
75016 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Tarifs habituels du cinéma.</p>

Camille Lacôte viendra échanger avec les enfants et les adultes à l’issue de la projection autour de la question soulevée par le film : « Pourquoi voyage-t-on? ».

Dans le cadre de L’Enfance de l’Art – cinéma.

LE VOYAGE DU PRINCE
de Jean-François Laguionie et Xavier Picard – 1h17

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples… Le Prince, guidé par son ami Tom, découvre avec enthousiasme et fascination cette société pourtant figée et sclérosée. Pendant ce temps, le couple de chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la véracité de leur thèse auparavant rejetée…

À la suite de la projection du film, Camille Lacôte proposera une discussion autour du très beau film d’animation de Jean-François Laguionie et Xavier Picard. Dès 8 ans !
Le samedi 12 septembre 2026
de 10h15 à 12h00
payant

Tarifs habituels du cinéma.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T13:15:00+02:00
fin : 2026-09-12T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T10:15:00+02:00_2026-09-12T12:00:00+02:00

Majestic Passy – Dulac Cinémas 18 rue de Passy  75016 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/28494800743476958 https://www.facebook.com/events/28494800743476958


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