FILM LES CAPRICES DE L’ENFANT ROI Ramonville-Saint-Agne
lundi 13 juillet 2026 · Ramonville-Saint-Agne
Informations pratiques
Ramonville-Saint-Agne
FILM LES CAPRICES DE L’ENFANT ROI
CINÉMA L’AUTAN Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:30:00
fin : 2026-07-21 20:30:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-18 2026-07-20 2026-07-21
Film Les caprices de l’enfant roi, un film de Michel Leclerc (1h54)
**Résumé **
1651. Louis (pas encore XIV) est un jeune adolescent. Alors que la Fronde menace, sa mère Anne d’Autriche décide d’exfiltrer son fils pour le mettre à l’abri et le remplace par un sosie. Louis est confié par D’Artagnan à Cyrano de Bergerac qui le cache au sein de la troupe de théâtre de Madeleine Béjart et Molière. Tandis que Madeleine et Cyrano se découvrent une passion commune pour le jeune Molière, Louis découvre la vie et ses plaisirs, l’art et le travail, le courage et la stratégie, tout ce qui fera de lui le Roi Soleil. .
CINÉMA L’AUTAN Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The Whims of the Child King, a film by Michel Leclerc (1h54)
L’événement FILM LES CAPRICES DE L’ENFANT ROI Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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