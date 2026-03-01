Film Les enfants de la Résistance

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-15 14:30:00

fin : 2026-03-15 16:10:00

Date(s) :

2026-03-15 2026-03-17

Pendant l’occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, 3 enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète résister aux nazis.

Synopsis Pendant l’occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète résister aux nazis en plein cœur de la France. Sabotages, messages cachés et évasions périlleuses, ils mènent des actions clandestines sous le nez de l’ennemi. L’audace et l’amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l’injustice. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the German occupation of World War II, 3 courageous children embark on a secret adventure: resisting the Nazis.

L’événement Film Les enfants de la Résistance Orbey a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg