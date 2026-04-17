Orbey

Film Les filles du ciel

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-28 20:30:00

fin : 2026-04-28 22:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Héloïse n’a nulle part où aller. Elle rencontre de Mallorie qui l’héberge dans l’appart qu’elle partage avec deux jeunes femmes. Héloïse va trouver là un foyer.

Synopsis Héloïse n’a nulle part où aller. Elle fait la rencontre de Mallorie qui lui propose de l’héberger dans l’appartement qu’elle partage avec deux autres jeunes femmes. Héloïse va trouver là un nouveau foyer et une nouvelle famille. Mais leurs blessures passées menacent l’équilibre fragile entre ces femmes en apparence si solides. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

Héloïse has nowhere to go. She meets Mallorie, who puts her up in the apartment she shares with two young women. Héloïse finds a home there.

L’événement Film Les filles du ciel Orbey a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg