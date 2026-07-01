Informations pratiques

Orbey

Film Les Parfait(s) arnaques en famille

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26 20:30:00

fin : 2026-07-26 22:15:00

Date(s) :

2026-07-26

En fuite, une famille d’arnaqueurs mène une double vie en Ecosse. Une comédie drôle, pleine de rebondissements et de quiproquos.

Synopsis Chez les Toussaint, du grand-père au petit dernier, l’arnaque est un art qui rapporte. Poursuivis, ils doivent fuir. Seule option ? Emprunter l’identité d’une famille sans histoire les Parfait et se réfugier…en Écosse. Entre des collègues trop curieux et une mystérieuse voisine, leur double vie va rapidement se compliquer les faux Parfait se retrouvent face au coup d’une vie. Plans démentiels, déguisements fous, gadgets étonnants pour réussir, notre famille pas comme les autres va devoir prouver qu’elle est plus que parfaite. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the run, a family of con artists leads a double life in Scotland. A funny comedy, full of twists and turns and misunderstandings.

L’événement Film Les Parfait(s) arnaques en famille Orbey a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg