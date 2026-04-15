Orbey

Film L’Ours

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-02 20:30:00

fin : 2026-06-02 22:15:00

Date(s) :

2026-06-02

Devenu orphelin, l’ourson Youk trouve protection et amitié auprès d’un ours solitaire nommé Kodiak Kaar.

Le film de la décennie 1980

Synopsis L’ourson Youk coule des jours heureux avec sa mère, mais une pierre qui se détache d’une paroi rocheuse le rend orphelin. Désemparé, Youk erre dans la nature à la recherche d’un quelconque réconfort, qu’il croit trouver auprès de Kodiak Kaar, un ours adulte. Celui-ci commence par repousser son jeune congénère, avant d’accepter de le prendre sous sa protection. Bientôt, Kodiak Kaar et Youk deviennent les meilleurs amis du monde. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

Orphaned, Youk the bear cub finds protection and friendship with a lonely bear named Kodiak Kaar.

L’événement Film L’Ours Orbey a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg