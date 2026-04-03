FILM LOZÈRE, ENTRE CIEL ET TERRE salle des fêtes Mont Lozère et Goulet
FILM LOZÈRE, ENTRE CIEL ET TERRE salle des fêtes Mont Lozère et Goulet jeudi 23 juillet 2026.
Mont Lozère et Goulet
FILM LOZÈRE, ENTRE CIEL ET TERRE
salle des fêtes Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Le foyer rural du Bleymard vous propose la projection du film Lozère entre ciel et terre jeudi 20 août à 18h à la salle des fêtes du Bleymard.
Places limitées, réservation conseillée !
Le foyer rural du Bleymard vous propose la projection du film Lozère entre ciel et terre jeudi 20 août à 18h à la salle des fêtes du Bleymard.
Places limitées, réservation conseillée ! .
salle des fêtes Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 64 26 10 48
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English :
The Bleymard Rural Community Center invites you to a screening of the film %AB Loz%E8re entre ciel et terre %BB on Thursday, August 20, at 6:00 p.m. at the Bleymard community hall.
Seating is limited; reservations are recommended!
L’événement FILM LOZÈRE, ENTRE CIEL ET TERRE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-06-17 par 48-OT Mont Lozere
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