Film Mauvaise pioche Orbey
Film Mauvaise pioche Orbey vendredi 1 mai 2026.
Orbey
Film Mauvaise pioche
23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01 20:30:00
fin : 2026-05-01 22:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Un retraité, arrêté par erreur et pris pour un criminel recherché, voit sa vie basculer et tente de prouver son innocence.
Synopsis Arrêté par erreur et confondu avec l’homme le plus recherché de France, Serge Martin, paisible retraité, devient la cible des médias. Pris dans un tourbillon sans fin, il va tout tenter pour prouver son innoncence et retrouver sa vie… si c’est encore possible ! .
23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr
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English :
A pensioner, mistakenly arrested and mistaken for a wanted criminal, finds his life turned upside down as he tries to prove his innocence.
L’événement Film Mauvaise pioche Orbey a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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