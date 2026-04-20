Orbey

Film Mauvaise pioche

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 20:30:00

fin : 2026-05-01 22:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Un retraité, arrêté par erreur et pris pour un criminel recherché, voit sa vie basculer et tente de prouver son innocence.

Synopsis Arrêté par erreur et confondu avec l’homme le plus recherché de France, Serge Martin, paisible retraité, devient la cible des médias. Pris dans un tourbillon sans fin, il va tout tenter pour prouver son innoncence et retrouver sa vie… si c’est encore possible ! .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

A pensioner, mistakenly arrested and mistaken for a wanted criminal, finds his life turned upside down as he tries to prove his innocence.

L’événement Film Mauvaise pioche Orbey a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg