Film Patrimoine To be or not to be L’Étoile Cinéma Semur-en-Auxois

Film Patrimoine To be or not to be

L’Étoile Cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 18:00:00

fin : 2026-04-04 19:45:00

Date(s) :

2026-04-04

Votre salle, en partenariat avec les CIBFC et avec le soutien de l’ADRC vous propose un cycle intitulé COMÉDIES, MODE D’EMPLOI , autour de comédies américaines de répertoire. D’ici au mois de novembre, vous pourrez en voir trois. La première est

TO BE OR NOT TO BE

d’Ernst Lubitch. 1947. 1h39. Avec Carole Lombard, Jack Benny, Robert Stack.

Durant la Deuxième Guerre mondiale, entre Varsovie et Londres, une troupe de

comédiens parvient à déjouer un plan de la Gestapo…

Chef-d’œuvre d’audace et de rythme, ce film mêle le rire au suspense avec une

virtuosité jamais égalée. Une comédie sophistiquée, hilarante et profondément

humaniste.

Les suivantes seront

– Quand Harry rencontre Sally du regretté Rob Reiner (1989), samedi 6 juin

– The big lebowski de Joel Cohen (1998), samedi 7 novembre .

L’Étoile Cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 62 44 etoile.cinema@wanadoo.fr

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English : Film Patrimoine To be or not to be

L’événement Film Patrimoine To be or not to be Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-03-28 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)