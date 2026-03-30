Film Patrimoine To be or not to be L’Étoile Cinéma Semur-en-Auxois
Film Patrimoine To be or not to be L’Étoile Cinéma Semur-en-Auxois samedi 4 avril 2026.
Film Patrimoine To be or not to be
L’Étoile Cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 18:00:00
fin : 2026-04-04 19:45:00
Date(s) :
2026-04-04
Votre salle, en partenariat avec les CIBFC et avec le soutien de l’ADRC vous propose un cycle intitulé COMÉDIES, MODE D’EMPLOI , autour de comédies américaines de répertoire. D’ici au mois de novembre, vous pourrez en voir trois. La première est
TO BE OR NOT TO BE
d’Ernst Lubitch. 1947. 1h39. Avec Carole Lombard, Jack Benny, Robert Stack.
Durant la Deuxième Guerre mondiale, entre Varsovie et Londres, une troupe de
comédiens parvient à déjouer un plan de la Gestapo…
Chef-d’œuvre d’audace et de rythme, ce film mêle le rire au suspense avec une
virtuosité jamais égalée. Une comédie sophistiquée, hilarante et profondément
humaniste.
Les suivantes seront
– Quand Harry rencontre Sally du regretté Rob Reiner (1989), samedi 6 juin
– The big lebowski de Joel Cohen (1998), samedi 7 novembre .
L’Étoile Cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 62 44 etoile.cinema@wanadoo.fr
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English : Film Patrimoine To be or not to be
L’événement Film Patrimoine To be or not to be Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-03-28 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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