Informations pratiques

Orbey

Film Sous le ciel de Kyoto VOST

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-01 20:30:00

fin : 2026-09-01 22:40:00

Date(s) :

2026-09-01

Toru garde toujours ses parapluies, tels des boucliers contre le monde extérieur. Il rencontre Hana, l’évidence naît entre eux… avant qu’elle ne disparaisse. En VOST.

Synopsis À Kyoto, entre l’université et un petit boulot dans des bains publics, Toru garde toujours ses parapluies à portée de main, tels des boucliers contre le monde extérieur. Quand il rencontre Hana, mystérieuse, lumineuse, fragile, l’évidence naît entre eux… avant qu’elle ne disparaisse soudainement.

Film en VOST. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

Toru always keeps his umbrellas with him, as if they were shields against the outside world. He meets Hana, and it’s clear there’s a connection between them… before she disappears. In the original version with subtitles.

L’événement Film Sous le ciel de Kyoto VOST Orbey a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg