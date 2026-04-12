Film Sous le ciel de Kyoto VOST Orbey
mardi 1 septembre 2026 · Orbey
Informations pratiques
Orbey
Film Sous le ciel de Kyoto VOST
23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-01 20:30:00
fin : 2026-09-01 22:40:00
Date(s) :
2026-09-01
Toru garde toujours ses parapluies, tels des boucliers contre le monde extérieur. Il rencontre Hana, l’évidence naît entre eux… avant qu’elle ne disparaisse. En VOST.
Synopsis À Kyoto, entre l’université et un petit boulot dans des bains publics, Toru garde toujours ses parapluies à portée de main, tels des boucliers contre le monde extérieur. Quand il rencontre Hana, mystérieuse, lumineuse, fragile, l’évidence naît entre eux… avant qu’elle ne disparaisse soudainement.
Film en VOST. .
23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Toru always keeps his umbrellas with him, as if they were shields against the outside world. He meets Hana, and it’s clear there’s a connection between them… before she disappears. In the original version with subtitles.
L’événement Film Sous le ciel de Kyoto VOST Orbey a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
À voir aussi à Orbey (Haut-Rhin)
- Descente de vallée en VTT depuis la Station du Lac Blanc Orbey 16 août 2026
- Film Charlie et les kangourous Orbey 16 août 2026
- Randonnée VTT accompagnée pour les familles Orbey 16 août 2026
- Sortie à la rencontre des chamois Orbey 19 août 2026
- Balade la tête dans les étoiles Orbey 20 août 2026