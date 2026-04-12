UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Orbey

Film Sous le ciel de Kyoto VOST Orbey

mardi 1 septembre 2026 · Orbey

Informations pratiques

Début
mardi 1 septembre 2026
Fin
mercredi 2 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
23 Rue Charles De Gaulle
Ville
68370 Orbey
Département
Haut-Rhin
Tarif

Orbey

Film Sous le ciel de Kyoto VOST

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-01 20:30:00
fin : 2026-09-01 22:40:00

Date(s) :
2026-09-01

Toru garde toujours ses parapluies, tels des boucliers contre le monde extérieur. Il rencontre Hana, l’évidence naît entre eux… avant qu’elle ne disparaisse. En VOST.
Synopsis  À Kyoto, entre l’université et un petit boulot dans des bains publics, Toru garde toujours ses parapluies à portée de main, tels des boucliers contre le monde extérieur. Quand il rencontre Hana, mystérieuse, lumineuse, fragile, l’évidence naît entre eux… avant qu’elle ne disparaisse soudainement.

Film en VOST.   .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45  contact@cinemaorbey.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Toru always keeps his umbrellas with him, as if they were shields against the outside world. He meets Hana, and it’s clear there’s a connection between them… before she disappears. In the original version with subtitles.

L’événement Film Sous le ciel de Kyoto VOST Orbey a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg

À voir aussi à Orbey (Haut-Rhin)