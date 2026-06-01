Orbey

Film Star Wars The Mandalorian and Grogu

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27 22:45:00

Date(s) :

2026-06-27

Après la chute de l’Empire, Din Djarin et Grogu reprennent du service pour défendre les idéaux de la Nouvelle République.

Synopsis La chute du maléfique Empire Galactique a précipité la dispersion des seigneurs de guerre impériaux à travers la galaxie… Pour protéger tout ce pour quoi la Rébellion s’est battue, la jeune Nouvelle République décide de faire appel au légendaire chasseur de primes mandalorien Din Djarin et son jeune apprenti Grogu… .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

After the fall of the Empire, Din Djarin and Grogu return to action to defend the ideals of the New Republic.

L’événement Film Star Wars The Mandalorian and Grogu Orbey a été mis à jour le 2026-06-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg