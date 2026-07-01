Film Supergirl Orbey
mardi 28 juillet 2026 · Orbey
Informations pratiques
Orbey
Film Supergirl
23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-28 20:30:00
fin : 2026-07-28 22:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Supergirl affronte un ennemi redoutable dans une quête intergalactique où vengeance, justice et courage guideront chacun de ses choix.
Synopsis Lorsqu’un adversaire aussi impitoyable qu’inattendu menace son monde, Kara Zor-El, alias Supergirl, fait équipe à contrecœur avec un improbable compagnon et s’engage dans un périple intergalactique en quête de vengeance et de justice. .
23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr
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English :
Supergirl faces a formidable enemy on an intergalactic quest where revenge, justice, and courage will guide her every decision.
L’événement Film Supergirl Orbey a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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