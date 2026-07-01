Informations pratiques

Orbey

Film Supergirl

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-28 20:30:00

fin : 2026-07-28 22:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Supergirl affronte un ennemi redoutable dans une quête intergalactique où vengeance, justice et courage guideront chacun de ses choix.

Synopsis Lorsqu’un adversaire aussi impitoyable qu’inattendu menace son monde, Kara Zor-El, alias Supergirl, fait équipe à contrecœur avec un improbable compagnon et s’engage dans un périple intergalactique en quête de vengeance et de justice. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

Supergirl faces a formidable enemy on an intergalactic quest where revenge, justice, and courage will guide her every decision.

L’événement Film Supergirl Orbey a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg