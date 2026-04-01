Film Un jour avec mon père VOST Orbey
Film Un jour avec mon père VOST Orbey lundi 27 avril 2026.
Orbey
Film Un jour avec mon père VOST
23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-27 20:30:00
fin : 2026-04-27 22:00:00
Date(s) :
2026-04-27
Sur une seule journée dans Lagos, pendant la crise de 1993. Un père tente de guider ses 2 fils à travers la ville alors que des troubles politiques menacent. Film VOST.
Synopsis Un Jour avec mon père est un récit semi-autobiographique se déroulant sur une seule journée dans la capitale nigériane, Lagos, pendant la crise électorale de 1993. Un père tente de guider ses deux jeunes fils à travers l’immense ville alors que des troubles politiques menacent.
Film en VOST. .
23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr
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English :
A single day in Lagos, during the 1993 crisis. A father tries to guide his 2 sons through the city as political unrest threatens. Film in VOST.
L’événement Film Un jour avec mon père VOST Orbey a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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