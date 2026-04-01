Orbey

Film Un jour avec mon père VOST

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-27 20:30:00

fin : 2026-04-27 22:00:00

Date(s) :

2026-04-27

Sur une seule journée dans Lagos, pendant la crise de 1993. Un père tente de guider ses 2 fils à travers la ville alors que des troubles politiques menacent. Film VOST.

Synopsis Un Jour avec mon père est un récit semi-autobiographique se déroulant sur une seule journée dans la capitale nigériane, Lagos, pendant la crise électorale de 1993. Un père tente de guider ses deux jeunes fils à travers l’immense ville alors que des troubles politiques menacent.

Film en VOST. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

A single day in Lagos, during the 1993 crisis. A father tries to guide his 2 sons through the city as political unrest threatens. Film in VOST.

L’événement Film Un jour avec mon père VOST Orbey a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg