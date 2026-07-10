Film Vaiana, la légende du bout du monde Orbey
dimanche 2 août 2026 · Orbey
Informations pratiques
Orbey
Film Vaiana, la légende du bout du monde
23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02 10:30:00
fin : 2026-08-02 12:30:00
Date(s) :
2026-08-02
Par-delà les récifs, Vaiana et Maui affrontent de nouveaux défis dans une aventure spectaculaire au coeur des légendes de l’océan
Synopsis Répondant à l’appel de l’océan, Vaiana s’aventure pour la première fois par-delà le récif de son île de Motunui. Accompagnée du célèbre demi-dieu Maui, elle embarque pour un voyage inoubliable destiné à permettre à son peuple de retrouver sa prospérité… .
23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr
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English :
Beyond the reefs, Moana and Maui face new challenges in a spectacular adventure at the heart of ocean legends
L’événement Film Vaiana, la légende du bout du monde Orbey a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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