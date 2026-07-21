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Filmer la justice écrit par Sylvie Lindeperg, réalisé par Guillaume Moscovitz Mémorial de la Shoah Paris

jeudi 19 novembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris

Filmer la justice écrit par Sylvie Lindeperg, réalisé par Guillaume Moscovitz Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Lieu
Mémorial de la Shoah
Adresse
17 rue Geoffroy L'Asnier
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Tarif : 5 / 3  €  </p>

Quels sont aujourd’hui les enjeux, mais aussi les impasses, de la représentation de la justice filmée en France dans le cadre de la loi Badinter ? Pour répondre à cette question, Filmer la justice opère un retour sur les manières de filmer les procès dans l’Histoire, depuis les débordements médiatiques de l’affaire Lindbergh dans l’Amérique des années 1930 jusqu’au procès de Klaus Barbie, en passant par les procès politiques des régimes soviétique et nazi, le jugement de Pétain, le tribunal de Nuremberg ou encore le procès Eichmann. L’exploration des archives filmées fait surgir le sens de ces grands procès et révèle différentes philosophies de la justice, de notre rapport au visible et de la place du filmeur. Car tout, ici, est une histoire de point de vue.

En présence de l’auteure et du réalisateur.

En conversation avec OphirLevy, maître de conférences en études cinématographiques à l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis.

Avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.

RÉSERVER

AVANT-PREMIÈRE

Dans le cadre du Mois du film documentaire

France, documentaire, 100 min, Beall Productions, Public Sénat, 2026.
Le jeudi 19 novembre 2026
de 19h00 à 21h00
payant

Tarif : 5 / 3  €  

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-19T20:00:00+01:00
fin : 2026-11-19T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-19T19:00:00+02:00_2026-11-19T21:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier  75004 Paris
+33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/


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