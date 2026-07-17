FILS DE BÂTARD /Cie MAPS, Théâtre Ligéria, Sainte-Luce-sur-Loire

Informations pratiques

FILS DE BÂTARD /Cie MAPS Samedi 10 avril 2027, 20h00 Théâtre Ligéria Loire-Atlantique

2 € à 25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-10T20:00:00+02:00 – 2027-04-10T21:30:00+02:00

Fin : 2027-04-10T20:00:00+02:00 – 2027-04-10T21:30:00+02:00

Parti sur les traces de son père, un fils bouillonne de questions.. Dans une forme libre et grâce à une narration fulgurante, le périple nous bouscule.

C’est l’histoire vraie d’un fils qui part à la recherche de son père sur un coup de tête. Sauf que son père est mort il y a quinze ans et qu’il n’a jamais vécu avec lui. Dans les mains du fils, il reste trois cartes : une carte du Congo, de l’Antarctique et de la Libye. Le fils prend la route… Emmanuel De Candido s’accroche à la boule de feu qui pulse dans son ventre, parcourt trois continents et près d’un siècle d’Histoire. Il trace une épopée fulgurante et intime qui déconstruit les notions de filiation, d’héritage et de virilité.

A partir de 15 ans

Crédit photo ©Lara Herbinia

Théâtre Ligéria 80 rue de la Loire, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire Sainte-Luce-sur-Loire 44980 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-ligeria-sainte-luce-loire-com.mapado.com/event/720773-fils-de-batard-cie-maps »}]

Parti sur les traces de son père, un fils bouillonne de questions.. Dans une forme libre et grâce à une narration fulgurante, le périple nous bouscule.