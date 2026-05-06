Final avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France Maison de la Radio et de la Musique Paris
Final avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France Maison de la Radio et de la Musique Paris vendredi 26 juin 2026.
« Tacet », dans une partition, signale qu’un instrument doit rester silencieux. Dans ce concerto de Stefano Gervasoni, la soliste entraîne l’orchestre, de l’énumération vers la dissolution silencieuse. Morton Feldman, qu’on associe à la quiétude sonore, imagine un vaste orchestre, doté d’une pédale sostenuto, pour varier à l’infini le clair-obscur du tapis oriental de son Coptic Light. Il revient à Øyvind Torvund de marier la joie psychédélique et l’épopée wagnérienne dans une chevauchée prise par la glace !
Distribution
Patricia Kopatchinskaja violon
Orchestre Philharmonique de Radio France
Pierre Bleuse direction
Serge Lemouton, Dionysios Papanikolaou, électronique Ircam
Clément Cerles diffusion sonore Ircam
Programme
Øyvind Torvund Two pieces for orchestra and electronics – création française
Stefano Gervasoni Tacet – création française
Patricia Kopatchinskaja Cadenza – création 2026
Commande de l’Ircam-Centre Pompidou
Morton Feldman Coptic Light
Coproduction Radio-France, Ircam-Centre Pompidou.
Concert enregistré par France Musique et diffusé le mercredi 1er juillet à 20h, présenté par Arnaud Merlin.
Concert de clôture du Festival ManiFeste-2026, avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Pierre Bleuse, autour de créations de Øyvind Torvund, Stefano Gervasoni et Patricia Kopatchinskaja.
Le vendredi 26 juin 2026
de 20h00 à 20h30
payant
De 8 € à 28 € (différentes catégories)
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-26T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-26T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-26T20:00:00+02:00_2026-06-26T20:30:00+02:00
Maison de la Radio et de la Musique 116, av. du Président Kennedy 75016 Paris
https://www.ircam.fr/fr/events/final-avec-l-orchestre-philharmonique-de-radio-france +33144781240 billetterie@ircam.fr
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