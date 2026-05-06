Final avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France Maison de la Radio et de la Musique Paris

« Tacet », dans une partition, signale qu’un instrument doit rester silencieux. Dans ce concerto de Stefano Gervasoni, la soliste entraîne l’orchestre, de l’énumération vers la dissolution silencieuse. Morton Feldman, qu’on associe à la quiétude sonore, imagine un vaste orchestre, doté d’une pédale sostenuto, pour varier à l’infini le clair-obscur du tapis oriental de son Coptic Light. Il revient à Øyvind Torvund de marier la joie psychédélique et l’épopée wagnérienne dans une chevauchée prise par la glace !

Distribution

Patricia Kopatchinskaja violon

Orchestre Philharmonique de Radio France

Pierre Bleuse direction

Serge Lemouton, Dionysios Papanikolaou, électronique Ircam

Clément Cerles diffusion sonore Ircam

Programme

Øyvind Torvund Two pieces for orchestra and electronics – création française

Stefano Gervasoni Tacet – création française

Patricia Kopatchinskaja Cadenza – création 2026

Commande de l’Ircam-Centre Pompidou

Morton Feldman Coptic Light

Coproduction Radio-France, Ircam-Centre Pompidou.

Concert enregistré par France Musique et diffusé le mercredi 1er juillet à 20h, présenté par Arnaud Merlin.

Concert de clôture du Festival ManiFeste-2026, avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Pierre Bleuse, autour de créations de Øyvind Torvund, Stefano Gervasoni et Patricia Kopatchinskaja.

Le vendredi 26 juin 2026

de 20h00 à 20h30

payant

De 8 € à 28 € (différentes catégories)

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-26T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-26T20:00:00+02:00_2026-06-26T20:30:00+02:00

Maison de la Radio et de la Musique 116, av. du Président Kennedy 75016 Paris

https://www.ircam.fr/fr/events/final-avec-l-orchestre-philharmonique-de-radio-france +33144781240 billetterie@ircam.fr



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