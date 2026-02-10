Finale Concours Mon apprentissage en 180 secondes, CFA Sup Université de Limoges, Limoges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T13:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T13:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Faites briller votre apprentissage et remportez jusqu’à 1000€ !

L’Université de Limoges organise la première édition du concours « Mon apprentissage en 180 secondes ».

Conditions de participation : être étudiant apprenti en cursus de licence, DEUST, BUT, licence professionnelle, master ou ingénieur à l’Université de Limoges et disposer de l’accord du responsable de formation et du maître d’apprentissage.
+ d’infos sur le site du CFA Sup de l’Université de Limoges

CFA Sup Université de Limoges 88 rue du pont saint martial Limoges 87000 Ventadour Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
L’Université de Limoges (DFCA & DORI) organise sa première édition du concours « Mon apprentissage en 180 secondes ». université alternance

