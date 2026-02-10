Finale Concours Mon apprentissage en 180 secondes, CFA Sup Université de Limoges, Limoges

Finale Concours Mon apprentissage en 180 secondes Vendredi 5 juin, 13h30 CFA Sup Université de Limoges Haute-Vienne

Faites briller votre apprentissage et remportez jusqu’à 1000€ !

L’Université de Limoges organise la première édition du concours « Mon apprentissage en 180 secondes ».

Conditions de participation : être étudiant apprenti en cursus de licence, DEUST, BUT, licence professionnelle, master ou ingénieur à l’Université de Limoges et disposer de l’accord du responsable de formation et du maître d’apprentissage.

