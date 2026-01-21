Finale des Coupes d’argent U14-U16 dames et hommes Pré la Joux Châtel
Finale des Coupes d’argent U14-U16 dames et hommes Pré la Joux Châtel mercredi 15 avril 2026.
Finale des Coupes d’argent U14-U16 dames et hommes
Pré la Joux Pistes Rennes/Rochassons Châtel Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Compétition de ski alpin en KO Slalom pour filles et garçons dans les catégories U14-U16.
.
Pré la Joux Pistes Rennes/Rochassons Châtel 74390 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 73 26 67 secretariat@skiclubchatel.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Women’s and men’s U14-U16 Silver Cup final
KO Slalom alpine skiing competition for girls and boys in the U14-U16 categories.
L’événement Finale des Coupes d’argent U14-U16 dames et hommes Châtel a été mis à jour le 2026-01-19 par Châtel Tourisme