Finale des Coupes d’argent U14-U16 dames et hommes Pré la Joux Châtel

Finale des Coupes d’argent U14-U16 dames et hommes

Pré la Joux Pistes Rennes/Rochassons Châtel Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Compétition de ski alpin en KO Slalom pour filles et garçons dans les catégories U14-U16.

.

Pré la Joux Pistes Rennes/Rochassons Châtel 74390 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 73 26 67 secretariat@skiclubchatel.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Women’s and men’s U14-U16 Silver Cup final

KO Slalom alpine skiing competition for girls and boys in the U14-U16 categories.

L’événement Finale des Coupes d’argent U14-U16 dames et hommes Châtel a été mis à jour le 2026-01-19 par Châtel Tourisme