Itinéraire pédestre Chemin des bords de Dranse Châtel Haute-Savoie

Itinéraire pédestre Chemin des bords de Dranse Vallée d’Abondance 74390 Châtel Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Le chemin des bords de Dranse est une randonnée facile à découvrir à pied ou à vélo ! Depuis Châtel jusqu’à Abondance, suivez près de 16 km de promenade en bord de rivière accessible à tous familles, sportifs, enfants, poussettes.

English : Walking route Dranse riverside

Dranse riverside trail: for walkers and cyclists! This trail which runs along the riverside from Châtel to Abondance is nearly 16 km long and accessible to everyone: families, sporty types, children and pushchairs.

Der Weg an den Ufern der Dranse ist eine leichte Wanderung, die Sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad entdecken können! Von Châtel bis Abondance folgen Sie fast 16 km einem Spaziergang am Flussufer, der für alle zugänglich ist: Familien, Sportler, Kinder, Kinderwagen.

Il sentiero delle rive della Dranse è un’escursione facile da scoprire a piedi o in bicicletta! Da Châtel ad Abondance, seguite quasi 16 km di passeggiate lungo il fiume accessibili a tutti: famiglie, sportivi, bambini, passeggini.

El sendero de las riberas del Dranse es una excursión fácil de descubrir a pie o en bicicleta De Châtel a Abondance, recorra casi 16 km de paseos fluviales accesibles para todos: familias, deportistas, niños, carritos de bebé.

