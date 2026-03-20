La Pass’Portes pédestre Châtel
La Pass’Portes pédestre Châtel vendredi 26 juin 2026.
La Pass’Portes pédestre
Châtel Haute-Savoie
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
+ 1€ de frais de gestion supplémentaire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
Les Portes du Soleil proposent aux non-vététistes une randonnée à la découverte du territoire franco-suisse des Portes du Soleil. Un moment d’évasion à l’assaut des sommets qui promet des souvenirs inoubliables.
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Châtel 74390 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 73 32 54 info@portesdusoleil.com
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English : The pedestrian Pass’Portes
The Portes du Soleil offer non-mountain bikers a hike to discover the Franco-Swiss territory of the Portes du Soleil. A moment of escape to the summits that promises unforgettable memories.
L’événement La Pass’Portes pédestre Châtel a été mis à jour le 2026-03-16 par Association Internationale Les Portes du Soleil