Pass’Portes Kids Châtel
Pass’Portes Kids Châtel samedi 27 juin 2026.
Châtel
Pass’Portes Kids
Châtel Haute-Savoie
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
+3€ de frais d’inscription
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Pass’Portes Kids pour les riders en herbe encadré par des MCF (Moniteurs cyclistes Français)
.
Châtel 74390 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 73 32 54 info@portesdusoleil.com
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English : Pass’Portes Kids
Pass’Portes Kids for the young riders supervised by French mountainbike instructors!
L’événement Pass’Portes Kids Châtel a été mis à jour le 2025-11-03 par Association Internationale Les Portes du Soleil
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