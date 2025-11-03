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Pass’Portes Kids Châtel

Pass’Portes Kids Châtel samedi 27 juin 2026.

Ville : 74390 Châtel

Département : Haute-Savoie

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : 39 39 39 +3€ de frais d'inscription

Châtel

Pass’Portes Kids

Châtel Haute-Savoie

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

+3€ de frais d’inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Pass’Portes Kids pour les riders en herbe encadré par des MCF (Moniteurs cyclistes Français)
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Châtel 74390 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 73 32 54  info@portesdusoleil.com

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English : Pass’Portes Kids

Pass’Portes Kids for the young riders supervised by French mountainbike instructors!

L’événement Pass’Portes Kids Châtel a été mis à jour le 2025-11-03 par Association Internationale Les Portes du Soleil

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