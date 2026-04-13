Un village au fil de l’eau, Scierie de Villapeyron, Châtel
Un village au fil de l’eau, Scierie de Villapeyron, Châtel dimanche 28 juin 2026.
Un village au fil de l’eau Dimanche 28 juin, 14h00 Scierie de Villapeyron Haute-Savoie
Gratuit. Réservation obligatoire. En extérieur. Tenue adaptée aux conditions météorologiques obligatoire. Déconseillé aux poussettes. Faible dénivelé. Annulation en cas de mauvais temps.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00
Laissez-vous porter par l’histoire du patrimoine châtelan au rythme de la Dranse au cours d’ »Un village au fil du l’eau », une visite interactive et conviviale ! Découvrez le hameau de l’Essert au travers de l’histoire de la scierie de Villapeyron et de son artisanat, de la chapelle de Très-les-Pierres nichée aux pieds des ardoisières, sans oublier de nombreuses anecdotes sur la station et son développement.
Scierie de Villapeyron Route du Linga 74390 Châtel Châtel 74390 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « culture-et-patrimoine@mairiedechatel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0450732244 »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 (0)4 57 26 90 04 »}]
Prenez le temps de flâner au cours d’une balade sur le sentier des bords de Dranse à la découverte du patrimoine et de l’histoire du hameau de l’Essert et de ses richesses. balade circuit découverte
Mairie de Châtel
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