Visite de la Vieille Douane de Châtel, La Vieille Douane de Châtel, Châtel

Visite de la Vieille Douane de Châtel 26 – 28 juin La Vieille Douane de Châtel Haute-Savoie

Gratuit. Dernière entrée à 17h20.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Au bord du lac de Vonnes, à deux pas de la frontière, poussez discrètement la porte de l’ancien bureau de douane…

Petits et grands, venez découvrir l’histoire de nos montagnes, du temps où tabac, sel, fromage ou café passaient clandestinement la frontière ! Contrebandiers et « gabelous » en embuscade se livraient à un véritable jeu du chat et de la souris… Grâce à une exposition haute en couleurs, ponctuée de savoureuses anecdotes, remontez le temps à travers une histoire pittoresque et surprenante !

La Vieille Douane de Châtel 1277 Rte de Vonnes, 74390 Châtel Châtel 74390 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « culture-et-patrimoine@mairiedechatel.fr »}]

Visite libre du centre d’interprétation de la Vieille Douane de Châtel. Découverte de l’histoire de la contrebande du XVIIIème au XXème siècle. Vieille Douane Châtel

Mairie de Châtel