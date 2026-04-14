La Vieille Douane Recrute, La Vieille Douane de Châtel, Châtel

La Vieille Douane Recrute Vendredi 26 juin, 14h00 La Vieille Douane de Châtel Haute-Savoie

Gratuit, extérieur, annulé en cas de mauvais temps, famille avec enfants de plus de 6 ans et plus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T16:00:00+02:00

Après de longues années de bons et loyaux services, il est temps pour le dernier douanier de la brigade de Châtel de prendre sa retraite ! Mais une dernière mission lui a été confiée : assurer la relève de la douane ! Attention, il ne laissera pas sa place à n’importe qui ! La Vieille Douane recrute mettra vos compétences physiques et intellectuelles à rude épreuve ! Obtiendrez-vous votre grade de douanier ? Animation pour les familles avec enfants dès 6 ans. Animation en extérieur, annulée en cas de mauvais temps.

La Vieille Douane de Châtel 1277 Rte de Vonnes, 74390 Châtel Châtel 74390 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « culture-et-patrimoine@mairiedechatel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0450732244 »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 57 26 90 04 »}]

Le dernier douanier prend sa retraite ! Une mission lui a été confiée : sélectionner la relève ! Il mettra vos compétences physiques et intellectuelles à rude épreuve afin de valider votre diplôme. Famille Extérieur

Mairie de Châtel