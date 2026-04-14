La Vieille Douane Recrute, La Vieille Douane de Châtel, Châtel
La Vieille Douane Recrute, La Vieille Douane de Châtel, Châtel vendredi 26 juin 2026.
La Vieille Douane Recrute Vendredi 26 juin, 14h00 La Vieille Douane de Châtel Haute-Savoie
Gratuit, extérieur, annulé en cas de mauvais temps, famille avec enfants de plus de 6 ans et plus.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T16:00:00+02:00
Après de longues années de bons et loyaux services, il est temps pour le dernier douanier de la brigade de Châtel de prendre sa retraite ! Mais une dernière mission lui a été confiée : assurer la relève de la douane ! Attention, il ne laissera pas sa place à n’importe qui ! La Vieille Douane recrute mettra vos compétences physiques et intellectuelles à rude épreuve ! Obtiendrez-vous votre grade de douanier ? Animation pour les familles avec enfants dès 6 ans. Animation en extérieur, annulée en cas de mauvais temps.
La Vieille Douane de Châtel 1277 Rte de Vonnes, 74390 Châtel Châtel 74390 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « culture-et-patrimoine@mairiedechatel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0450732244 »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 57 26 90 04 »}]
Le dernier douanier prend sa retraite ! Une mission lui a été confiée : sélectionner la relève ! Il mettra vos compétences physiques et intellectuelles à rude épreuve afin de valider votre diplôme. Famille Extérieur
Mairie de Châtel
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