Sentier du Morclan Châtel Haute-Savoie

Sentier du Morclan
Sentier du Morclan Petit-Châtel 74390 Châtel Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Ce sentier vous permet de découvrir des paysages magnifiques avec vue sur « l’arc » de la Vallée d’Abondance et le Mont de Grange et de vous instruire sur des thèmes tels que la faune, la flore, l’environnement montagnard.
https://www.chatel.com/ +33 4 50 73 22 44
English : The Morclan trail
With this path you’ll discover wonderful sceneries and learn more about fauna and flora, mountain surroundings. On your way, you’ll appreciate the geography and the Abondance valley shape in an arc of a circle with in its middle the “pyramid” of Mont-de-Grange.
Deutsch :
Auf diesem Pfad können Sie wunderschöne Landschaften mit Blick auf den « Bogen » des Vallée d’Abondance und den Mont de Grange entdecken und sich über Themen wie Fauna, Flora und die Umwelt in den Bergen unterrichten lassen.
Italiano :
Questo percorso permette di scoprire magnifici paesaggi con vista sull' »arco » della Vallée d’Abondance e sul Mont de Grange e di conoscere la fauna, la flora e l’ambiente montano.
Español :
Este sendero permite descubrir magníficos paisajes con vistas al « arco » de la Vallée d’Abondance y al Mont de Grange y conocer la fauna, la flora y el entorno de la montaña.
