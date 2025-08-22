Sentier des oiseaux Châtel Haute-Savoie
Sentier des oiseaux Châtel Haute-Savoie vendredi 1 mai 2026.
Sentier des oiseaux
Sentier des oiseaux Col de Bassachaux 74390 Châtel Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Un parcours qui permet de découvrir les oiseaux de montagne, particulièrement ceux visibles à Châtel. Du sommet du Col de Bassachaux au sommet des Rochassons, on apprend à les reconnaître, à découvrir leur habitat, leur nourriture, leur nidification.
https://www.chatel.com/ +33 4 50 73 22 44
English : The birds trail
A trail to discover mountain birds, particularly those that can be seen in Châtel. From the summit of the Col de Bassachaux to the summit of the Rochassons, you can learn to recognise them and discover their habitat, food and nesting habits.
Deutsch :
Ein Weg, auf dem man die Bergvögel entdecken kann, insbesondere die in Châtel sichtbaren. Vom Gipfel des Col de Bassachaux bis zum Gipfel der Rochassons lernt man, sie zu erkennen, ihren Lebensraum, ihre Nahrung und ihr Nisten zu entdecken.
Italiano :
Un percorso che permette di scoprire gli uccelli di montagna, in particolare quelli visibili a Châtel. Dalla cima del Col de Bassachaux alla cima dei Rochassons, imparerete a riconoscerli, a scoprire il loro habitat, il loro cibo, la loro nidificazione.
Español :
Un sendero que permite descubrir las aves de montaña, en particular las visibles en Châtel. Desde la cima del Col de Bassachaux hasta la del Rochassons, aprenderá a reconocerlos, a descubrir su hábitat, su alimentación, su nidificación.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-23 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme