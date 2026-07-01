Finale Espagne vs Argentine Pertuis
dimanche 19 juillet 2026 · Pertuis
Informations pratiques
Pertuis
Finale Espagne vs Argentine
Dimanche 19 juillet 2026 à partir de 21h30. Place Mirabeau Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 21:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Finale de la coupe du monde Espagne vs Argentine sur écran géant le dimanche 19 juillet, place Mirabeau à 21h30.
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Place Mirabeau Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
World Cup Final: Spain vs. Argentina on a giant screen on Sunday, July 19, at Place Mirabeau at 9:30 p.m.
L’événement Finale Espagne vs Argentine Pertuis a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de Pertuis
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