Informations pratiques

Pertuis

Finale Espagne vs Argentine

Dimanche 19 juillet 2026 à partir de 21h30. Place Mirabeau Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 21:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Finale de la coupe du monde Espagne vs Argentine sur écran géant le dimanche 19 juillet, place Mirabeau à 21h30.

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Place Mirabeau Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

World Cup Final: Spain vs. Argentina on a giant screen on Sunday, July 19, at Place Mirabeau at 9:30 p.m.

L’événement Finale Espagne vs Argentine Pertuis a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de Pertuis