Finale Nationale Buzz Booster 2026, FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, Lille

Informations pratiques

Finale Nationale Buzz Booster 2026 23 et 24 septembre FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Nord

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T20:00:00+02:00 – 2026-09-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T20:00:00+02:00 – 2026-09-24T23:00:00+02:00

Buzz Booster c’est LE réseau dédié à l’accompagnement et la diffusion de la nouvelle scène rap française.

+1300 candidatures au départ. Après 1 mois de sélection sur écoutes et +20 concerts de sélection Live au printemps partout en France et à La Réunion, les 12 lauréat·es régionaux Buzz Booster se retrouvent enfin pour la grande finale au Flow – Lille.

16AM (Hauts de France) / Almä Mango (Pays de la Loire) / Anan (PACA) / Atom the Storm (Grand Est) / Enfant Minuit (Nouvelle Aquitaine) / Frvnkl1 (Bourgogne FC) / Gliz.Born (Normandie) / Raoul (Occitanie) / Selera (La Réunion) / Suz (Bretagne) / SyLO (Centre Val de Loire) / Tizzy Miller (Ile de France)

Venez les découvrir sur scène lors de 2 concerts exceptionnels en accès gratuit sur réservation : 6 artistes par soirée – 20′ chacun·e pour convaincre le jury et le public – 1 vainqueur.

À la clé : le titre de lauréat·e national·e + 15 000€, un accompagnement pro et une tournée nationale en 2027.

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille 59033 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 62 14 59 52 https://www.flow.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://atpscan.global.hornetsecurity.com/?d=T__MsBpZ6dDPTxJj0gYcH5K9ENqx-1g9TfP3YM7f_CI&f=FB5rvU7MpLmSWdfhanNd0GP4xML2dkp77F1_OKbDF7TfgRxq4QTRDzbiZwe6nZdN&i=&k=KtlO&m=OLCGVLFKPj63weuZxLIJXxlysLYNXXBHY03hlVDJvoxl2LT1AOLdiIqAPGgEyE7XsLEZxzPGTGU6Z9l4y2-81zo1leCDs7Pwf4duHQuMbEKBQbZfuGxEYkNGKPF5iBgI&n=Z2ASGuNBMuPApi99anIt5mJjUJ_QZIKwT5hotOcOe-3pMhINstAo7uUTgCbEXspG&r=GLTUxZpLRCTshs4M9kyq3RLFtJRUqCz_-Q6KybBgmnwu-yTpPyYK2bAJGwcL0xRd&s=49e8b6823c12baceeb86eaca4c5b2f48e52a42ae3e18f70709c265c91d75a62c&u=https%3A%2F%2Fshotgun.live%2Ffr%2Fevents%2Ffinale-nationale-buzz-booster-2026 »}] Le FLOW est l’équipement de la Ville dédié aux cultures urbaines.

Le Flow reçoit en septembre 2026 la finale nationale de Buzz Booster France ! Venez découvrir les nouveaux talents du rap français et connaître le/la gagnant.e de cette édition 2026.

Sined Seven